У четвер очікується візит Зеленського до Болгарії

Кілька болгарських ЗМІ повідомили про візит президента України Володимира Зеленського до Болгарії у четвер, 6 липня, посилаючись на неофіційну інформацію. Джерела у правлячій більшості підтвердили візит болгарській службі Радіо Свобода. Водночас в уряді заявили, що не можуть це підтвердити. Офіційний Київ також поки не анонсував візит Зеленського до Софії.

Інформація про візит з’явилася у вівторок вранці, як в українських, так і в болгарських ЗМІ.

Болгарська служба Радіо Свобода звернулася до Міністерства закордонних справ, але відповіді не отримала.

Наприкінці дня урядова пресслужба повідомила: «через отримані журналістські запити повідомляємо, що Рада міністрів не може підтвердити поширену ЗМІ інформацію про візит президента України Володимира Зеленського до нашої країни».

Міністр оборони Тодор Тагарев в інтерв’ю TV1 сказав, що «підготовка до такого візиту тривала вже деякий час» і не є публічною. «Мені особисто шкода, що інформація потрапила в публічний простір, тому що давайте не забувати, що Україна є державою, яка перебуває у стані війни, і її глава держави є мішенню у цій війні», – сказав Тагарев. Він висловив сподівання, що це не призведе до скасування візиту.

Ймовірний візит Зеленського до Софії збігається з ухваленням парламентом Болгарії декларації на підтримку членства України в НАТО. Декларацію від 4 липня підтримав парламентський комітет із зовнішньої політики, і голосування щодо декларації включено до проєкту порядку денного парламенту на цей тиждень. Болгарські ЗМІ повідомляють, що візит Зеленського стане можливістю висловити подяку Болгарії за допомогу та зробити нові запити щодо підтримки України.

Візит Зеленського до Болгарії, яка є членом НАТО та Євросоюзу, відбудеться за кілька днів до саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі, на якому, як очікується, обговорять членство України в НАТО та нову військову допомогу.