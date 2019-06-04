Зеленський не планує відповідати журналістам у Брюсселі

План перебування президента України Володимира Зеленського в Брюсселі 4 і 5 червня не передбачає для журналістів можливості поставити запитання главі української держави. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Зеленський не планує прес-конференцію за результатами переговорів із президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а після розмови з головою Європейської ради Дональдом Туском президент України зробить лише заяву. Також Зеленський може не відповідати на запитання після спілкування з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

«Перший візит президента України до Брюсселя, і жодної можливості для засобів масової інформації ставити запитання?» – вказує Рікард Йозвяк.

Речниця президента України Юлія Мендель повідомила 3 червня, що «Зеленський розпочне свій перший закордонний візит до Брюсселя, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію – курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію».

Мендель додала, що президент сподівається на продовження підтримки України з боку ЄС у боротьбі з російською агресією, а також на фінансову й технічну допомогу в запровадженні реформ.

Раніше в Адміністрації президента повідомляли, що Володимир Зеленський 4-5 червня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де відвідає інституції ЄС і НАТО. Тоді повідомлялося, що Зеленський має намір поінформувати партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорити шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, а також обмінятися думками з лідерам ЄС і Альянсу щодо подальших ключових реформ в Україні.