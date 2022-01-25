Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленському – 44: речник каже, що президент не святкуватиме, а привітати можна переказом коштів на благодійність

«Своїх друзів і колег він (Володимир Зеленський) попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи»

Президент України Володимир Зеленський не святкуватиме сьогодні свій день День народження, а проведе його, працюючи, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров у фейсбуці.

«Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи. Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх - буде найкращим подарунком для президента України в цей день», – написав Никифоров і долучив до допису реквізити.

Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Сьогодні йому виповнилося 44 роки.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG