Зеленському – 44: речник каже, що президент не святкуватиме, а привітати можна переказом коштів на благодійність

Президент України Володимир Зеленський не святкуватиме сьогодні свій день День народження, а проведе його, працюючи, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров у фейсбуці.

«Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи. Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх - буде найкращим подарунком для президента України в цей день», – написав Никифоров і долучив до допису реквізити.

Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Сьогодні йому виповнилося 44 роки.