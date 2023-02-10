Зеленський повідомив про важливі домовленості і хороші сигнали цього тижня

Президент Володимир Зеленський, що «дипломатичний марафон» цього тижня приніс «дуже важливі домовленості» для України.

«Лондон, Париж, Брюссель: всюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали», – сказав він у відеозверненні.

Зеленський додав, що це стосується як далекобійних ракет і танків, так і бойової авіації. «Але над цим треба нам ще попрацювати», зауважив він.

«Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів», – сказав президент, коментуючи зустрічі з європейськими лідерами.

Тепер, каже Зеленський, важливо «все те, про що ми говорили та домовлялися, трансформувати у конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці».

Цього тижня президент України мав візит до Британії, Франції, Бельгії. Дорогою до України заїхав і до Польщі. У перебігу низки зустрічей з європейськими лідерами, і зокрема в рамках саміту ЄС, президент порушував питання посилення оборонних спроможностей України і надання зброї від партнерів.