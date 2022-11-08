Зеленський передасть гроші за медаль Свободи на допомогу українським ветеранам

Президент України Володимир Зеленський спрямує премію, яка супроводжує вручену йому медаль Свободи, на допомогу українським ветеранам.

Як зазначив він 8 листопада, ці гроші підуть на відновлення та оновлення реабілітаційного центру для ветеранів у місті Бородянка на Київщині.

Коментуючи саме присудження медалі Свободи, Зеленський зазначив, що для нього – «велика честь» отримати її.

«Ця нагорода справді відображає, як і за що бореться український народ. Свобода – це головне слово для нас. Те, що поєднує всіх українців. Дякую за підтримку президенту Байдену, обом партіям Конгресу та кожному американцю! Знайте, що ви підтримуєте не просто державу чи лідера, а мільйони людей, які так само, як і ви, цінують свободу», – наголосив він.

Медаль Свободи передали президенту під час свого візиту до Києва американські сенатори Кріс Кунс та Роб Портман.

Президентська медаль Свободи була запроваджена президентом США Гаррі Труменом у 1945 році.

Більшість нагороджених нею – відомі американці, але громадянство США не є суворою вимогою, тобто президент може нагородити й іноземця, чий внесок у збереження миру в усьому світі став загальновизнаним.