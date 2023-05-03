Зеленський прибув із візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський у середу прибув до Фінляндії з офіційним неоголошеним візитом, повідомляє агенція Reuters.

Повідомляється, що мета візиту – зустрічі з лідерами півночі Європи, щоб обговорити війну з Росією та європейські відносини, повідомили уряди кількох країн регіону.

«Тема саміту – агресивна війна Росії проти України, постійна підтримка України країнами Північної Європи, відносини України з ЄС та НАТО, а також ініціатива України про справедливий мир», – йдеться у заяві шведського уряду.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, а також з прем’єр-міністрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії, йдеться у заявах урядів Швеції, Данії та Норвегії.

Офіційний Київ деталей візиту не повідомляє.