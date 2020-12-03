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03 грудня 2020, Київ 12:23
Новини | Політика

Зеленський після призначення Гусєва в «Укроборонпром» визначився із його наступником у Херсонській ОДА

Сьогодні ж президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва та призначив його гендиректором «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ датований 3 березня. Цього ж дня іншим указом президент звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва та призначив його гендиректором «Укроборонпрому».

Сергій Козир до сьогоднішнього призначення був заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології.

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