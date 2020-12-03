Зеленський після призначення Гусєва в «Укроборонпром» визначився із його наступником у Херсонській ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ датований 3 березня. Цього ж дня іншим указом президент звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва та призначив його гендиректором «Укроборонпрому».

Сергій Козир до сьогоднішнього призначення був заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології.