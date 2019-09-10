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10 Вересень 2019, Київ 14:05
Новини | Політика

Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА

Указ про призначення нового голови Рівненської ОДА, датований 9 вересня, оприлюднений на сайті президента

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Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Рівненської обласної державної адміністрації.

Ним став Віталій Коваль, який від січня 2015 року був директором компанії «ВВВ Монтаж» у Києві.

Указ про його призначення, датований 9 вересня, оприлюднений на сайті президента.

«Це не посада, це можливість зробити щось для України, а в цьому випадку ми говоримо про Рівненську область. Посада як дається, так і забирається. Сьогодні ми вам її даємо», – сказав президент на церемонії, що відбулася 10 вересня в Острозькій академії.

Минулого місяця президент Зеленський запропонував уряду погодити призначення трьох голів ОДА без конкурсів. Йшлося про голів Запорізької, Рівненької і Вінницької ОДА. Уряд це рішення підтримав.

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