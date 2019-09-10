Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Рівненської обласної державної адміністрації.

Ним став Віталій Коваль, який від січня 2015 року був директором компанії «ВВВ Монтаж» у Києві.

Указ про його призначення, датований 9 вересня, оприлюднений на сайті президента.

«Це не посада, це можливість зробити щось для України, а в цьому випадку ми говоримо про Рівненську область. Посада як дається, так і забирається. Сьогодні ми вам її даємо», – сказав президент на церемонії, що відбулася 10 вересня в Острозькій академії.

Минулого місяця президент Зеленський запропонував уряду погодити призначення трьох голів ОДА без конкурсів. Йшлося про голів Запорізької, Рівненької і Вінницької ОДА. Уряд це рішення підтримав.