Зеленський запропонував уряду погодити призначення трьох голів ОДА без конкурсів – віцепрем’єр

Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду погодити призначення трьох голів обласних державних адміністрацій, повідомив віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко у Facebook.

За його інформацією, президент пропонує призначити Віталія Туринка головою Запорізької ОДА, Віталія Коваля – головою Рівненької ОДА, а Владислава Скальського – головою Вінницької ОДА.

Туринко останні шість років працює менеджером з питань регіонального розвитку «Рівненського домобудівного комбінату», Коваль із січня 2015 року – директором компанії «ВВВ Монтаж» у Києві, а Скальський із червня 2016 року обіймає посаду заступника міського голови Вінницької міської ради.

За словами Розенка, Офіс президента здійснював відбір кандидатів у «кулуарний спосіб» без проведення конкурсів. В ОП не коментували слова віцепрем’єра.

Згідно із законодавством, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету міністрів України на строк повноважень президента України.