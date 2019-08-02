Зеленський призначив нового голову Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Дениса Шмигаля новим головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Указ про це від 1 серпня розміщений на офіційному сайті президента.

Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови обладміністрації Марію Савку.

Президент представив нового голову ОДА під час поїздки в Івано-Франківськ 2 серпня.

«Дуже потужний менеджер. Я чесно заздрю Івано-Франківщині. Обирати голів обласних державних адміністрацій для нас важко в цілому по Україні, бо немає кадрів. А якщо кадри є, то немає грошей на них. Людей, які справді хочуть зробити щось хороше для України за наш невеликий термін, таких політичних волонтерів справді небагато. І це – один з таких людей», – цитує Зеленського його пресслужба.

Львів’янин Денис Шмигаль, 1975 року народження, в січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС. До цього він був головою департаменту економічного розвитку, торгівлі й промисловості Львівської обладміністрації, був заступником керівника Головного управління Міндоходів у Львівській області.