В Україні на офіційному рівні започатковують традицію іфтару – президент

Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування в Україні на офіційному рівні традиції іфтару – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Як повідомила пресслужба голови держави, 7 квітня він разом з українськими військовими-мусульманами, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу і представниками мусульманського духовенства узяв участь в іфтарі.

«Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – іфтар – саме на офіційному рівні. Разом із нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України», – сказав Зеленський.

Захід відбувся на території Кримськотатарського культурного центру Birlik у Київській області.

Президент нагадав, що саме з окупації українського Криму, з репресій на півострові проти кримських мусульман почалася спроба Росії «поставити в рабське становище Україну та інші народи цивілізованої Європи».

У зв’язку з цим він наголосив, що деокупація Криму є «безальтернативною не лише для України, а й для всього світу».

«Ми повернемося в Крим. І тоді у світ повернеться спокій, бо агресор програє. Все інше може тільки розпалити жагу Росії воювати», – сказав президент.

Іфтар – розговіння, вечірній прийом їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви.