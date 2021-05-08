Зеленський з послами країн G7 та ЄС прибув на Луганщину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Як повідомляє Офіс президента, туди також вирушили посли «Групи семи» – Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, США та Японії.

«Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Інших подробиць поїздки немає.

В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення.

9 травня святкуватимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.