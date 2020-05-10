Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» майже 7 сотням жінок в Україні

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» 678 українським жінкам, передає у неділю Офіс президента.

«За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок», – йдеться у повідомленні.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Серед нагороджених – 31 жителька Вінницької області, 108 – Волинської, 12 – Дніпропетровської, 17 – Донецької, 26 – Житомирської, 49 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 39 – Івано-Франківської, 16 – Київської та 20 – міста Києва. Також званням «Мати-героїня» відзначено 9 жительок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.

Президент також залишив у фейсбуці допис з нагоди Дня матері.

День матері в Україні відзначають у кожну другу неділю травня.