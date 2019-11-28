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28 листопада 2019, Київ 17:28
Новини | Політика

У Зеленського відбулася сьома за останні місяці бесіда із Меркель

Цього разу розмова стосувалася зустрічі у «нормандському форматі»

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Президент України провів чергову телефонну розмову із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«Володимир Зеленський у телефонній розмові з Анґелою Меркель обговорив підготовку зустрічі у «нормандському форматі» 9 грудня», – повідомили в Офісі президента, не вказавши жодних деталей бесіди.

Водночас посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що це вже сьома за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці.

«В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів», – написав дипломат у Twitter.

/**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Дональд Трамп. Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року
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Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

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