Зеленський на конференції у Мюнхені порівняв Росію з «Голіафом», якого треба перемогти

У Мюнхені, де стартувала міжнародна конференція з безпеки, до учасників по відеозв’язку звернувся президент України Володимир Зеленський.

У своєму виступі президент провів паралелі з біблійною історією Давида, який переміг велетня Голіафа, порівнявши з Голіафом – Росію, а «Давидами» назвав усіх, хто підтримує Україну та протистоїть російській агресії.

«Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає альтернативи нашій перемозі», – сказав Зеленський.

Він знову закликав країни Заходу посилити та прискорити допомогу Україні, особливо важкою технікою.

Зеленський підтвердив, що Україна прагнутиме відновити контроль над усією своєю територією у міжнародно визнаних кордонах. Зеленський сказав, що Україна не піде на компроміс.

Агресія Росії проти України – одна з головних тем Мюнхенської безпекової конференції.

На конференцію цього року не запрошено жодного представника російської влади чи пов’язаного з Кремлем бізнесу.