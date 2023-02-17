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Зеленський відкриє Мюнхенську конференцію з безпеки, Україна – в центрі уваги

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого відкриє Мюнхенську конференцію з безпеки, на якій світові лідери актуалізують свої зобовʼязання підтримувати Київ проти російських військ напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Москви. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Зеленський виступить на офіційному відкритті по відеозв’язку, також слово матимуть канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон. Серед інших присутніх будуть американські віцепрезидентка Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Китаю Ван І та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Російських учасників, у тому числі міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який упродовж минулих років регулярно відвідував Мюнхен, не запросили.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, представляючи Україну на конференції, заявив, що планує переговори з високопосадовцями щодо постачання зброї. «Пріоритетами будуть прискорення поставок Україні вже обіцяних озброєнь і боєприпасів, а в майбутньому ухвалення політичних рішень щодо надання Україні бойової авіації», – зазначив він у Instagram.

Західні союзники України на чолі зі Сполученими Штатами надали їй значну кількість зброї та пообіцяли надати додаткові ресурси, включно з важкими бойовими танками. Зараз президент Зеленський посилює прохання про західні винищувачі, хоча союзники України поки що пасивно реагують на цей запит.

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