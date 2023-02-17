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Подоляк повторив умову початку мирних переговорів із Росією

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк виключив мирні переговори з Москвою, якщо її війська не залишать українську територію. Про це він заявив перед Мюнхенською конференцією з безпеки, яка розпочинається 17 лютого.

«Для декриміналізації глобальної політики й реальної безпеки світу треба, щоб війна завершилася перемогою України. Переговори можуть розпочатися, коли РФ виведе війська з території України. Інші варіанти лише дають РФ час перегрупувати сили й відновити бойові дії будь-якої миті», – написав чиновник у твітері.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і віцепрезидент США Камала Гарріс є серед багатьох високопосадовців, які відвідують Мюнхенську конференцію. Очікується, що тема війни Росії проти України буде в центрі уваги, а всю конференцію відкриватиме виступ президента України Володимира Зеленського.

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