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21 вересня 2020, Київ 19:04
Новини | Політика

Зеленський призначив нового посла України в Італії

У липні Володимир Зеленський звільнив із посади посла України в Італії Євгена Перелигіна, який перебував на цій посаді від 2012 року

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ярослава Мельника послом України в Італії.

«Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці», – йдеться в указі від 21 вересня.

Ярослав Мельник досі був керівником Головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України.

У липні Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Він перебував на цій посаді від 2012 року.

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