Зеленський призначив нового посла України в Італії

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ярослава Мельника послом України в Італії.

«Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці», – йдеться в указі від 21 вересня.

Ярослав Мельник досі був керівником Головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України.

У липні Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Він перебував на цій посаді від 2012 року.