Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Військово-морської академії в Одесі. Як повідомила пресслужба голови держави, Володимир Зеленський 4 липня напередодні Дня Військово-Морських сил Збройних сил України зустрівся з військовими ВМС в Одесі.

За повідомленням, президент підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі, відзначивши потребу у відновленні повноцінного вищого військово-навчального закладу ВМС, якого в Україні немає з 2014 року.

«Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, відповідно, бажання – це найголовніше – наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. А в наших ВМС є досвід – не просто теорія, а практичний досвід. І дуже важливо, щоб ці знання були передані всім нашим курсантам, новому поколінню. Обовʼязково реалізуємо всі ці завдання», – сказав Зеленський.

Як йдеться в указі, Військово-морська академія як вищий військовий начальний заклад буде створена на базі Інституту Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія».

Раніше сьогодні Зеленський заявив, що почав поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням Військово-Морських сил щодо безпекових питань Південного регіону.

«Головна увага – протидії постійним російським атакам з повітря «шахедами» і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти. Обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам», – написав голова держави в телеграмі.

День Військово-морських сил ЗСУ відзначають у першу неділю липня.

У 2014 році, після окупації Криму, єдиний в Україні військово-морський виш – Академію ВМС імені Нахімова – передислокували до Одеси і переформували в Інститут Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія».