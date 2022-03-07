«Я мріяв переїхати з Банкової, але тепер залишаюсь і нікого не боюся» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмовився від давнього наміру переїхати з будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві та надалі залишиться у ній.

«Майже три роки тому, щойно відбулися вибори, ми зайшли в цю будівлю і одразу почали планувати переїзд. Я мріяв переїхати з Банкової разом з урядом і парламентом. Щоб розвантажити центр Києва і загалом – переїхати у сучасний, прозорий офіс, як і належить прогресивній демократичній європейській країні. Тепер я скажу одне: я залишаюся тут, в Києві, на Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні», – сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері.

Зеленський відзначив роботу всіх, хто сьогодні працює задля перемоги – «кожен там, де повинен».

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З початку вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський кілька разів спростовував фейки про те, що він буцімто покинув Київ. Для цього він записував відеоролики на тлі будівлі ОПУ, в тому числі, із представниками своєї команди.