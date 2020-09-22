Зеленський підписав закон, який посилює покарання за викрадення авто

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом». Про це повідомляє Офіс президента.

«Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – мовиться у повідомленні.

Ці ж дії, вчинені групою осіб, або якщо вони супроводжуються насильством, передбачають покарання на строк від восьми до 13 років з конфіскацією майна або без такої.

Закон ухвалила Верховна рада 3 вересня. Він набуває чинності з моменту опублікування.