«Запитай у президента»: активісти пікетували будівлю, де Зеленський проводить пресмарафон

Близько тридцяти активістів різних громадських і неофіційних організацій, серед яких і «Рух опору капітуляції», провели у четвер акцію «Запитай у президента» під стінами фудмаркету, де президент України Володимир Зеленський проводить пресмарафон.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти тримають в руках плакати «Запитай, чи не передумали вбивати малий бізнес», «Що шепче Богдан», «Де всеукраїнський референдум про землю», «Хто заплатить за відновлення Донбасу», «Чому зменшується фінансування армії» тощо.

Неподалік активістів із плакатами стоять також люди із символікою ВО «Свобода», передає кореспондент Радіо Свобода.

Крім того, активісти запалали два червоних фаєри. Інформації про затримання немає.

Одного із протестувальників пропустили в середину приміщення, щоб передати президентові запитання.

10 жовтня у Києві у просторі, де зосереджені кілька ресторацій, Kyiv Food Market, проходить пресмарафон, в перебігу якого, президент Володимир Зеленський відповідає на запитання журналістів.