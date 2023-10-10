Зеленський змінив голову Полтавської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна, звільнивши Дмитра Луніна з посади тимчасового виконувача обов’язків голови Полтавської ОДА.

Відповідні укази голова держави підписав 10 жовтня, йдеться в повідомленні на сайті президента.

5 вересня Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про призначення очільника для Полтавської облдержадміністрації.

Філіп Пронін досі був заступником керівника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Дмитро Лунін виконував обов’язки голови Полтавської ОДА з грудня 2021 року, коли з цієї посади був звільнений Олег Синєгубов (якого тоді призначили керівником Харківської ОДА).