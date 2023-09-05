Уряд погодив звільнення голови Донецької ОВА і призначення очільника для Полтавської ОВА

На засіданні 5 вересня Кабінет міністрів України підтримав проєкти указів президента про звільнення голови Донецької ОВА і призначення очільника для Полтавської ОВА, повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

Згідно з повідомленням, йдеться про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА, і про призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.

Пронін наразі є заступником керівника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).