Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Уряд погодив звільнення голови Донецької ОВА і призначення очільника для Полтавської ОВА

Повідомляється, що Кабмін підтримав відповідні проєкти указів президента

На засіданні 5 вересня Кабінет міністрів України підтримав проєкти указів президента про звільнення голови Донецької ОВА і призначення очільника для Полтавської ОВА, повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

Згідно з повідомленням, йдеться про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА, і про призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.

Пронін наразі є заступником керівника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG