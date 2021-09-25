Зеленський обговорив з президентом Єгипту співробітництво між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Про це повідомили 25 вересня в Офісі президента України.

«Глава Української держави відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці. Володимир Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет. Зі свого боку Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ОПУ, лідери держав домовилися провести найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва, а також провести переговори на рівні міністрів закордонних справ.

«Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі», – розповіли в ОПУ.

Зеленський запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

У пресслубі президента Єгипту зазначили, що лідери держав обох держав висловили бажання зміцнити співробітництво. Президент Ас-Сісі наголосив на прагненні оновити стосунки між державами, акцентуючи увагу на співпраці в галузі харчової промисловості, енергетиці, туризмі та створенні спільних інвестиційних проєктів.