Єгипет торік посів перше місце серед країн Африки та Арабського світу щодо товарообігу з Україною – Мінекономіки

За результатами 2020 року Єгипет посів перше місце серед країн Африки та Арабського світу за обсягом товарообігу, який склав 1,7 мільярда доларів, за 4 місяці 2021 року – 588,9 мільйона доларів, повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на торгового представника України Тараса Качку.

«Єгипет залишається одним із ключових торговельних партнерів України... У загальному обсязі українсько-єгипетської торгівлі послугами за 2020 рік обсяг послуг, пов’язаних з подорожами склав 51,38 %, що підтверджує активний розвиток туристичних відносин між країнами. Зокрема, за вказаний період українці стали лідерами серед туристів, які відвідують Єгипет», – йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що Тарас Качка провів зустріч із заступницею міністра туризму та старожитностей Єгипту Гхадою Шалябі. Повідомляється, що Шалябі підтвердила зацікавленість у збільшенні кількості туристів, зокрема, з України, які прибувають на відпочинок до Єгипту.

Єгипет, Туреччина і Греція, за цьогорічною статистикою туроператорів, приймають найбільшу частку мандрівників з України.