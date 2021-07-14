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Єгипет торік посів перше місце серед країн Африки та Арабського світу щодо товарообігу з Україною – Мінекономіки

Торік українці стали лідерами серед туристів, які відвідали Єгипет

За результатами 2020 року Єгипет посів перше місце серед країн Африки та Арабського світу за обсягом товарообігу, який склав 1,7 мільярда доларів, за 4 місяці 2021 року – 588,9 мільйона доларів, повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на торгового представника України Тараса Качку.

«Єгипет залишається одним із ключових торговельних партнерів України... У загальному обсязі українсько-єгипетської торгівлі послугами за 2020 рік обсяг послуг, пов’язаних з подорожами склав 51,38 %, що підтверджує активний розвиток туристичних відносин між країнами. Зокрема, за вказаний період українці стали лідерами серед туристів, які відвідують Єгипет», – йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що Тарас Качка провів зустріч із заступницею міністра туризму та старожитностей Єгипту Гхадою Шалябі. Повідомляється, що Шалябі підтвердила зацікавленість у збільшенні кількості туристів, зокрема, з України, які прибувають на відпочинок до Єгипту.

Єгипет, Туреччина і Греція, за цьогорічною статистикою туроператорів, приймають найбільшу частку мандрівників з України.

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