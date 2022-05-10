«Хотів для України миру»: Зеленський прокоментував смерть Кравчука

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть першого очільника держави після відновлення незалежності Леоніда Кравчука. У вечірньому зверненні Зеленський назвав цю новину трагічною.

«Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо в складні, кризові моменти. Коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980 років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто», – сказав Зеленський.

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За словами президента, він особливо вдячний своєму попереднику за допомогу і поради.

Президент вказав на те, що Кравчук, який народився на сучасній Рівненщині 1934 року, пережив німецьку окупацію протягом Другої світової війни.

«Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги й нашого миру», – додав він.

Про смерть першого президента незалежної України Леоніда Кравчука стало відомо 10 травня.