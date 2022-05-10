Помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук

Помер перший президент України після відновлення незалежності Леонід Кравчук – про це 10 травня повідомили кілька видань і політиків.

Зокрема, за даними інформаційної агенції «Українські новини», 88-річний Кравчук помер після тривалої хвороби. Інші деталі щодо причин смерті наразі невідомі.

У липні 2021 року він потрапив до реанімації після операції на серці.

Про його смерть також повідомив колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков, назвавши її «великою втратою для всієї України».

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«Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук – перший Президент України, перший Голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Кравчук очолював Верховну Раду України в період розпаду СРСР, з липня 1990 по листопад 1991 року. На перших виборах президента він набрав понад 60% голосів, обійшовши в першому турі головного опонента – В’ячеслава Чорновола, який набрав 23,27% голосів.

У дострокових виборах 1994 року Кравчук поступився Леоніду Кучмі.