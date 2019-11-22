Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Габінета головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Документ 21 листопада оприлюднений на сайті голови держави.

Іншим указом президент звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА.

Уряд погодив кандидатуру Габінета наприкінці жовтня під час виїзного засідання у Маріуполі.

Габінет є керівником громадської організації «Форпост народовладдя», а також помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради Миколи Стефанчука («Слуга народу»).