Зеленський заявив про провал вторгнення і страх керівництва РФ визнати катастрофічні помилки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське державне керівництво боїться визнавати допущені «катастрофічні помилки» і як результат – провал вторгнення в Україну.

«У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін «вундерваффе» – чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою «вундерваффе», нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення. Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

За словами президента, РФ може вигадувати інші варіанти буцімто «чудозброї», поки Збройні сили України покроково звільнятимуть територію.

«Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось – якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку», – сказав Зеленський.

Раніше російські ЗМІ поширили заяву віцепрем’єра Юрія Борисова про буцімто використання армією РФ у війні проти України комплексу лазерної зброї з «руйнівною силою». Підтверджень, що у росіян є на озброєнні такий комплекс і він боєздатний – немає.