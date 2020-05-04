Зеленський все ще має підтримку українців, але вже меншу, ніж на виборах – дослідження

Президент України Володимир Зеленський отримав би більшість голосів виборців, якби вибори відбулися найближчим часом, свідчать дані соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведені в квітні 2020 року та оприлюднені 4 травня.

Опитування тривало з 24 по 29 квітня із залучення 2 056 респондентів з усієї України, окрім окупованих територій.

«Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). 13% з-поміж них мають намір голосувати за Петра Порошенка, 11% – за Юрія Бойка, 6% – за Ігоря Смешка, 5% – за ЮліюТимошенко, 3,5% – за Анатолія Гриценка, 2% – за Олега Ляшка», – йдеться у висновках авторів дослідження.

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При цьому більшість опитаних – 49% – вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. З політичних інституцій найбільше довіряють президенту, найменше – Верховній Раді.

Ще одне дослідження сьогодні ж оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Згідно з ним, якби вибори відбулися наприкінці квітня, Зеленський мав би 42,6% голосів виборців, які визначилися з вибором. 149% голосів отримав би п’ятий президент Петро Порошенко, 12,2% – лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, 9,7% – Юлія Тимошенко.​

Обидва дослідження дійшли висновку, що, якби парламетські вибори відбулися найближчим часом, більшість голосів отримала б партія Зеленського «Слуга народу», з нею – «Опозиційна партія – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина».

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Крім того, дослідження КМІС включило в перелік партій «Партію Анатолія Шарія», яка могла б набрати 2,1% голосів.

На президентських виборах 2019 року Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко – 24,45% голосів.