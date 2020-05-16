Зеленський хоче поспілкуватися зі ЗМІ про підсумки першого року президентства – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства, повідомив 16 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба ОП, Єрмак сказав про це на зустрічі з послами G7 і головою представництва ЄС в Україні.

Про формат і дату цього спілкування він не повідомив.

Останнє масштабне спілкування Зеленського з пресою відбулося 10 жовтня 2019 року, тоді під час прес-марафону президент протягом близько 14 годин відповідав на запитання журналістів із понад трьохсот ЗМІ.