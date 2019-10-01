У Зеленського офіційно повідомили про приїзд актора Тома Круза в Україну

Офіс президента України Володимира Зеленського офіційно повідомив 1 жовтня, що в Україну прибув «всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз». Увечері 30 вересня в соціальних мережах повідомляли, що актора нібито бачили на одній зі станцій київського метро.

Сайт глави держави відзначає, що Круз прибув «на запрошення президента України», і Зеленський «зустрівся з ним в Офісі президента 30 вересня ввечері».

«Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну. Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно», – вказано в повідомленні.

Зеленський розповів Крузу, що український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. На думку президента, цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників.