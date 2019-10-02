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02 Жовтень 2019, Київ 20:51
Відео

Місія нездійсненна – Кличко провів Тома Круза скляним мостом (відео)

Місія нездійсненна – Кличко провів Тома Круза скляним мостом (відео)
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Володар трьох «Золотих глобусів» і триразовий номінант на премію «Оскар» Том Круз приїхав до Києва, щоб придивитися до місцевих локацій для зйомок своїх майбутніх фільмів. Ознайомити зірку Голлівуду з пам'ятками зголосився мер міста Віталій Кличко. Том Круз прослухав головну тему зі своєї франшизи «Місія нездійсненна» у виконанні баяна і бандури, поспілкувався і сфотографувався з прихильницями і шанувальниками, і навіть пострибав на вело-пішохідному «скляному мосту», що з'єднує Володимирську гірку і Хрещатий парк. В кінці Том Круз подякував усім за теплий прийом, і сказав, що йому дуже сподобалося місто. Мер української столиці висловив надію, що актор вибере Київ як місце зйомки для одного зі своїх майбутніх фільмів. «Якщо ти цього не зробиш, будуть проблеми, я знаю, де ти живеш», – пожартував його брат, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко. (Відео Reuters)

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