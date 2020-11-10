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10 листопада 2020, Київ 09:06
Новини | Політика

Зеленський призначив т.в.о. голів Івано-Франківської, Одеської і Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський


Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів Івано-Франківської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Зокрема, Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Марію Савку, голови Одеської ОДА – на В’ячеслава Овечкіна, і Сумської – на Сергія Пахольчука.

Відповідні укази від 9 листопада розміщені на сайті Офісу президента України.

5 листопада Зеленський звільнив з посади голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, з посади голови Одеської ОДА Максима Куцого і з посади очільника Сумської ОДА Романа Грищенка. Всіх трьох звільнили за їхніми заявами.

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