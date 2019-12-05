Зеленський призначив уповноважену з питань волонтерської діяльності

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Наталію Пушкарьову уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом), повідомляє пресслужба голови держави.

За повідомленням, документ підписаний 4 грудня «з метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів».

Як повідомляє пресслужба президента, основними завданнями уповноваженого є моніторинг ситуації із забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів і подання президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері.

Уповноважений також може вносити на розгляд голови держави пропозиції щодо підготовки проєктів законів, актів президента України з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів і брати участь в експертизі законів, які надійшли президентові на підпис, законопроєктів, що пропонуються для внесення президентом України на розгляд Верховної Ради, інших законопроектів, що стосуються питань підтримки провадження волонтерської діяльності.

Крім того, уповноважений має здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, та інформувати громадськість про такі заходи та їхні результати.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Наприкінці жовтня на зустрічі представників волонтерського руху з усієї України в Офісі президента презентували ідею Національного альянсу волонтерів (НАВ) при голові держави. Тоді координатором НАВ обрали волонтерку Наталію Пушкарьову.

5 грудня в Україні і світі відзначають Міжнародний день волонтера.