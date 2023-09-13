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Зеленський повідомив про засідання «військового кабінету»

«Результати будуть. Ворог їх відчує»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу провів засідання «військового кабінету».

«Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує», – лаконічно написав Зеленський у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок провів засідання «військового кабінету» у вузькому колі учасників.

Напередодні також було засідання «військового кабінету». На порядку деному були: продовження наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок.

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