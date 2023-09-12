Генштаб повідомляє про «частковий успіх» ЗСУ біля Кліщіївки та Роботиного

За поточну добу на фронті зафіксували понад 20 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 12 вересня. Російські війська завдали трьох ракетних та 25 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також обстріляли їх 36 разів із реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку, за даними командування, ЗСУ стримують російські війська біля Оріхово-Василівки.

«На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки», – додає штаб.

Сили оборони також відбили атаки російських військ біля Новомихайлівки на Шахтарському напрямку, а також на південь від Новодарівки на Запоріжжі.

При цьому штаб повідомляє про продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також штурмових дій на Бахмутському напрямку.

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«В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітує про вісім авіаційних ударів по російському особовому складу та військовій техніці, а також ураження низки цілей ракетними військами.