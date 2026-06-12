Зеленський підписав закон про вилучення російської з переліку мов, захищених Європейською хартією

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що оновлює перелік мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки й особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов, і передбачає вилучення з переліку російської мови. Про це свідчить картка закону на сайті Верховної Ради.

«Важливе рішення для захисту українського мовного простору і виконання наших європейських зобов’язань. Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття й позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав», – заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Верховна Рада України ухвалила згаданий закон у грудні 2025 року. Він передбачає, що з переліку мов, до яких Україна зобов’язується застосовувати положення Хартії, також вилучили молдовську мову у зв’язку з визнанням румунської мови державною мовою Молдови.

Згідно з ухваленим законом, в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська й іврит.

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов – це один із двох законодавчих актів Ради Європи, що спрямовані на захист прав національних та етнічних меншин. Україна ратифікувала Хартію 2003 року.

У своїх пропозиціях від грудня 2024 року щодо оновлення переліку мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки й особливого захисту, передбачений Європейською хартією, Кабінет міністрів пропонував вилучити з переліку, крім російської, також білоруську мову.