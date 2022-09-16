Генштаб заперечив будь-який конфлікт у військово-політичному керівництві України

У Генеральному штабі Збройних сил України заперечують будь-який конфлікт у військово-політичному керівництві країни.

«Не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння... Від солдата, який у цю мить звільняє черговий населений пункт України чи тримає свою ділянку фронту, та командного складу, який працює над розробкою конкретних планів, до Верховного Головнокомандувача, ми об’єднані спільною метою – перемогти кровного ворога!», – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Окрім того, керівництво Збройних сил наголосило, що «керується принципом єдиноначальності» і «не допускає всередині військового колективу розколів».

«Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Раніше 16 вересня журналіст Юрій Бутусов заявив, що «президент Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, відзначивши звільнення Ізюму разом з генералом Сирським, і демонстративно не запросивши і не відмітивши заслуги главкома ЗСУ Залужного».

Це вже не вперше, коли через значний авторитет та нинішню впливовість генерала Валерія Залужного у публічному просторі з’являються теорії про існування «політичної конкуренції» між ним та Володимиром Зеленським. Однак військово-політичне керівництво країни факт існування такого протистояння заперечує.