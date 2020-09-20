Президент Зеленський звернувся до «всіх своїх» із «посланням»

Президент України Володимир Зеленський у неділю вранці залишив у мережі допис-«послання», у якому звернувся з проханням до «всіх своїх» словами: «Давайте показувати людям, що ми готові працювати та боротися». У дописі в фейсбуці глава держави жодного разу не конкретизував, до кого саме звертається, але наголосив, що зміни вкрай необхідні.

«Завжди намагаюся максимально широко відкривати двері для прогресивних змін. Давати шанс. Брати у свою команду тих, хто готовий працювати й відповідати за зроблене. Беріть і робіть. І відповідайте. Тому прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність. Просто потрібно працювати в режимі «24/7» і постійно доводити людям свою корисність», – написав Зеленський у фейсбуці.

Президент вважає, що сьогодні йдеться не лише про вибори до органів місцевого самоврядування, «мова все ще про можливість перезавантажити наші традиційні соціальні відносини», додав він.

«Мова зараз про те, куди ми все-таки хочемо в підсумку дійти? І чи хочемо? Чи вже зламалися на півдорозі? Але хіба справжні зміни можуть відбутися без виграшу, без перемоги, без віри в себе? Ось чому потрібно, щоб блищали очі. Щоб усупереч. Щоб усі навколо бачили бажання йти та боротися. По-іншому ніяк», – написав Володимир Зеленський у соцмережі.

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20 травня виповнився рік із моменту, як на посаду президента України вступив Володимир Зеленський. 20 травня 2019 року у Верховній Раді він склав присягу глави держави.