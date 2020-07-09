На підпис Зеленському передали закон щодо випускників із ОРДЛО і Криму без складання ними ЗНО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт про зміни до закону «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Криму і Дорнбасу. Як йдеться на сайті парламенту, документ повернено з підписом голови Верховної Ради і передано на підпис президентові 8 липня.

3 липня Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення.

На сьогодні вступ за квотою передбачений лише для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Криму і міста Севастополя, до уповноважених закладів вищої освіти.