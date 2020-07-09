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09 липня 2020, Київ 14:43
Новини | Суспільство

На підпис Зеленському передали закон щодо випускників із ОРДЛО і Криму без складання ними ЗНО

Президент України Володимир Зеленський

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт про зміни до закону «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Криму і Дорнбасу. Як йдеться на сайті парламенту, документ повернено з підписом голови Верховної Ради і передано на підпис президентові 8 липня.

3 липня Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення.

На сьогодні вступ за квотою передбачений лише для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Криму і міста Севастополя, до уповноважених закладів вищої освіти.

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