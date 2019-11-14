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14 листопада 2019, Київ 21:22
Новини | Політика

Зеленський і посли країн «Групи семи» обговорили судову реформу в Україні

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський і посли країн «Групи семи» обговорили 14 листопада в Києві судову реформу, інформує сайт глави української держави. Серед іншого йшлося про впровадження закону щодо діяльності органів суддівського врядування.

«Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя», – ідеться в повідомленні.

Сторони обговорили й інші реформи в Україні. Зеленський визнав, що триває робота над ухваленням і втіленням законів, які «часто непопулярні, але важливі для покращення економічного клімату в Україні», вказує президентський сайт.

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