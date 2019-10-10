Не знаю, хто такий Кіслін – Зеленський про бізнесмена, викликаного в Конгрес США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає бізнесмена Семена Кісліна, викликаного до Конгресу США в межах розслідування справи про імпічмент американському президенту Дональду Трампу.

«Вчора написали, що я зустрічався у Нью-Йорку з якимось паном… Кіслінг… Кісліним? Я просто не знаю, хто це. Я не знаю, в якомі місці я з ним спілкувався. Може, він кудись зайшов, де було багато людей, і там, може, він мене бачив своїми очима, чи може я його побачив. Бо я навіть на фотографії не розумів, хто це такий. Тобто інформації багато, спілкувань багато, змістовних спілкувань мало», – сказав Зеленський 10 жовтня під час пресмарафону в Києві.

9 жовтня Офіс президента оприлюднив заяву, у якій заперечує інформацію про зустріч Володимира Зеленського із Семом Кісліним. Голова Офісу президента Андрій Богдан також заявив, що ніколи не бачив і не спілкувався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.

В оприлюдненому цього тижня спільному розслідуванні російського інформаційного сайту The Insider та програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») ішлося, що 25 вересня під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в США в районі готелю «Паркер» відбулися дві зустрічі: одна – безпосередньо в готелі, інша – в сусідній будівлі, в ресторані «Русская чайная». У першій, офіційній, брав участь сам Зеленський і ще кілька десятків людей. Друга, неофіційна, пройшла в більш тісному колі – і Зеленського на ній представляв керівник офісу президента Андрій Богдан. Судячи з фото та свідчень двох незалежних одне від одного джерел, Сем Кіслін як мінімум був присутній у місці проведення першої зустрічі і був організатором і учасником другої.

Сем Кіслін також відомий як соратник і донор екс-мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який тепер є адвокатом Трампа.

Кіслін також є власником американської компанії Trans Commodities, яка займається торгівлею металом та добривами. Ця компанія фігурувала у кримінальному провадженні в Україні щодо заволодіння коштами ПАТ «Укртрансгаз» на суму в понад 500 мільйонів гривень.

Так, у вересні 2018 року Херсонський суд скасував арешт, який наклали на 3,2 тисячі тонн добрив, що належали компанії Кісліна, Trans Commodities New York Inc. Домоглася арешту цього товару інша компанія, ТОВ «ПЕК». Ця компанія, пов’язана із луганським підприємцем Вадимом Колєсніковим, працювала за так званою «давальницькою схемою», тобто постачала Одеському припортовому заводу газ, а отримувала не гроші, а продукцію – добрива. За даними Генпрокуратури, у 2017-2018 роках «ПЕК» разом з Одеським припортовим заводом та «Одесагаз» незаконно отримала природний газ на суму понад 500 мільйонів гривень. Саме цей газ і використали в тому числі для виготовлення добрив, що належали компанії Кисліна.

За даними ЗМІ, компанія «ПЕК» була розташована в одному офісі з інвестиційною компанією Concorde Capital Ігоря Мазепи. А також її контактні номери телефонів співпадали із тими, які раніше використовувала компанія «Енергомережа» бізнесмена Дмитра Крючкова, фігуранта розслідування «Схем». Крючкова також можна було помітити на відеоінтерв’ю Кісліна, оприлюдненого «СТОП Корупція».

Trans Commodities Кісліна у 2014 році купила кіпрську компанію Opalcore Ltd. Продавцем Opalcore була британська фірма Exbridge Properties L.P., пов’язана з компаніями, які, за версією українського офіційного слідства, належать до «грошової пральні» олігарха-втікача Курченка та віце-прем’єра часів Януковича Арбузова. Кошти у розмірі 20,9 мільйонів доларів на рахунках цієї компанії були конфісковані Краматорським судом на користь держави.

У січні 2018 року видання Слідство.інфо опублікувало матеріал «Мільярди Януковича: Чи надовго гроші повернулися до українського бюджету», де Кіслін в інтерв’ю журналістам запевняє, що особисто ні з Курченком, ні з Арбузовим не знайомий – лише читав про них у пресі.

Кіслін та його адвокат намагалися дзвонити та писати Андрію Пишному, керівнику «Ощадбанку», але відповіді не отримали. Саме з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи кіпрської фірми, збирався судитися американський бізнесмен. Він хотів отримати свої $20,9 мільйонів та, за його словами, інвестувати їх в українську економіку.

«Все йде до того, що ми підемо до Європейського суду. Легалізуємо там рішення і спишемо гроші з бюджету країни», – розповідав Дмитро Щербина, український адвокат фірми Opalcore Кісліна.

Натомість в прес-службі «Ощадбанку» «Схемам» заявили, що про позови Кісліна їм нічого невідомо.