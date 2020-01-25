Кулеба пояснив новорічне привітання Зеленського Путіну

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода прокоментував новорічне привітання президента України Володимира Зеленського Володимирові Путіну, президентові Росії, яка веде проти України гібридну війну.

За його словами, «акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати».

Відповідаючи на запитання, як оцінити таке привітання лідерові офіційно визнаної держави-агресора, він дав зрозуміти, що це було потрібно у зв’язку з тим, що «відбуваються перемови для вирішення життєво важливих питань, таких, як повернення українських полонених, повернення українських кораблів, захоплених у Керчі, було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік врегулювання врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією».

31 грудня на Банковій повідомили, що Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, у перебігу якої, серед іншого, «очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами», про що було сказано вже в першому реченні повідомлення. У Кремлі про цю ж розмову поінформували, що вона відбулася з ініціативи української сторони. Про те, що «президенти обмінялися привітаннями з нагоди Нового року, висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році», було згадано в останньому реченні.

Попереднього дня, 30 грудня, у Кремлі повідомляли про новорічні привітання Путіна керівникам іноземних держав, але Зеленського в тому переліку не було.

Росія, яка від 2014 року веде проти України гібридну війну, офіційно визнана в Україні державою-агресором.