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11 грудня 2020, Київ 14:29
Новини | Політика

Зеленський повернув на посаду голову ОДА часів Порошенка

П'ятий президент України Петро Порошенко (п) представляє Валенти на Резніченка як голову Дніпропетровської ОДА, 26 березня 2015 року

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, який уже керував Дніпропетровською областю з 2015 до 2019 року. Відповідний указ глава держави підписав 10 грудня.

Зеленський побажав Резніченку успіху в роботі та відзначив його «досвід і глибоке знання регіону».

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою.

Валентин Резніченко народився 1972 року в Дніпрі. У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації». У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук.

У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

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