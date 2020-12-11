Зеленський повернув на посаду голову ОДА часів Порошенка

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, який уже керував Дніпропетровською областю з 2015 до 2019 року. Відповідний указ глава держави підписав 10 грудня.

Зеленський побажав Резніченку успіху в роботі та відзначив його «досвід і глибоке знання регіону».

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою.

Валентин Резніченко народився 1972 року в Дніпрі. У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації». У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук.

У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.