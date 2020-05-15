Зеленський зняв санкції з онуки Муссоліні та бізнесмена Федоричева

Президент України Володимир Зеленський указом №184/2020 затвердив рішення РНБО про виключення з санкційного списку України Алессандри Муссоліні, онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні, а також бізнесмена російського походження Олексія Федоричева.

Алессандра Муссоліні (номер 77 у списку) стала фігуранткою українського санкційного списку в березні 2019 року. Причиною запровадження санкцій проти неї стало те, що вона була спостерігачкою за так званими «виборами» в окремих районах Донецької та Луганської областей. Щодо неї діяли блокування активів, заборона виведення капіталів з України, заборона в’їзду в Україну.

Також санкції зняті щодо бізнесмена Олексія Федоричева (номер 746 у списку), який є громадянином Угорщини та Монако. У 2018 році Національне антикорупційне бюро оголосило Федоричева в розшук, суд наклав арешт на нерухоме майно компанії «ТІС-Міндобрива» та на кошти компанії «ТІС-Зерно», які належать Федоричеву.

У НАБУ кажуть, що бізнесмен у 2014 році «корумпував» керівника Державної продовольчої зернової корпорації. З квітня по липень 2016 року Федоричев у різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук). Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за хабар пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг «злочинних домовленостей».

Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидію виведенню капіталу за межі України, а також відмова в наданні / скасуванні віз і застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Серед іншого, указом №184/2020 Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» і «Одноклассники», запроваджену ще його попередником, п’ятим президентом України Петром Порошенком.