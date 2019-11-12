Зеленський зобов’язаний особисто розглядати звернення інвалідів війни – суд

Велика палата Верховного суду задовольнила позов про визнання протиправною бездіяльності президента України, інформує пресслужба суду 12 листопада.

Як ідеться в повідомленні, позивач, який є інвалідом війни, звернувся до президента України зі зверненням, у якому просив особисто письмово повідомити його про результати перевірки фактів, викладених у поданій ним раніше заяві.

«Однак це звернення було передане апаратом Адміністрації президента для розгляду до іншого органу державної влади. Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що звернення осіб, вказаних у ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» повинні розглядатися керівниками державних органів особисто. Зазначений порядок стосується також і президента України», – інформує суд.

Цю позицію Велика палата Верховного суду виклала в постанові від 12 листопада 2019 року у справі № 9901/21/19 (провадження 11-810заі19).