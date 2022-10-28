«Дуже потрібні речі для наших оборонців» – Зеленський про новий пакет військової допомоги США

Президент України Володимир Зеленський подякував США за черговий пакет військової допомоги України.



«Дуже потрібні речі для наших оборонців, і вони дають нам змогу крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, це те, що дає нам змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя», – заявив він у своєму відеозверненні.

28 жовтня Пентагон повідомив про надання Україні додаткового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. США поставлять боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї, а також засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink.

Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США з початку повномасштабного вторгнення перевищив 18 мільярдів доларів.