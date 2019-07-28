Керівник поліції Дніпропетровщині відреагував на вимогу Зеленського звільнити його

Керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря заявив, що готовий надати будь-яку інформацію стосовно інциденту із затриманням патрульних, які зупинили його автомобіль.

«Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим», – написав Глуховеря у Facebook.

Напередодні з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службовий Range Rover Глуховері. Водій відмовився визнати порушення та намагався поїхати з місця подій. Потім туди прибули бійці спецпідрозділу КОРД, які затримали патрульний екіпаж. За даними ЗМІ, інцидент стався у вересні 2018 року.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження, за яким керівнику поліції регіону може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю, який очолює поліцію області з травня 2017 року.